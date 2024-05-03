Van'da 1 Ayda 529 Araç Trafikten Men Edildi - Son Dakika
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Van'da 1 Ayda 529 Araç Trafikten Men Edildi

Van\'da 1 Ayda 529 Araç Trafikten Men Edildi

Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından 1-30 Nisan 2024 tarihleri arasında yapılan trafik denetimlerinde 529 aracın trafikten men edildiği belirtildi. Ayrıca, 11 bin 375 yol kullanıcısına trafik güvenliği eğitimi verildiği ve 2 bin 61 sürücüye ve araca 5 milyon 199 bin 920 TL idari para cezası uygulandığı ifade edildi.

03.05.2024 12:15
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Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 1 ayda 529 araç trafikten men edildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yol kullanıcılarına yönelik 1-30 Nisan 2024 tarihleri arasında trafik denetimleri yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "11 bin 375 yol kullanıcısına trafik güvenliği eğitimi verildi. 67 bin 195 araç kontrol edildi, 2 bin 61 sürücü ve araca 5 milyon 199 bin 920 TL idari para cezası uygulandı, 529 araç trafikten men edildi. Ayrıca trafik güvenliğinin sağlanması ve kaza sayılarının düşürülmesi hedefli çalışmalarda; trafik kazalarının yoğunlukla meydana geldiği yol kesimlerinin iyileştirilmesi önem kazanmış olup sürekli, etkin ve yoğun trafik denetim faaliyetlerine ağırlık verildi" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Van'da 1 Ayda 529 Araç Trafikten Men Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da 1 Ayda 529 Araç Trafikten Men Edildi - Son Dakika
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