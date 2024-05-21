Van'da 10 Bin 250 Kilogram Balık Ele Geçirildi - Son Dakika
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Van'da 10 Bin 250 Kilogram Balık Ele Geçirildi

Van\'da 10 Bin 250 Kilogram Balık Ele Geçirildi

Van'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda 6 bin 150 kilosu canlı olmak üzere toplamda 10 bin 250 kilogram balık ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, avlanma yasağına karşı gerçekleştirilen devriye faaliyeti sırasında çeşitli ağlar içerisinde binlerce kilo canlı ve ölü balık bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili bir kişiye idari para cezası uygulanırken, bir araç da trafikten men edildi.

21.05.2024 20:05
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Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 6 bin 150 kilosu canlı olmak üzere 10 bin 250 kilogram balık ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli timlerce 20 Mayıs 2024 günü saat 22.00 sıralarında inci kefali avlanma yasağına karşı Erciş ve Muradiye ilçelerinde önleyici kolluk devriye faaliyeti yürüttüğü belirtildi. Açıklamada, "Çalışmalar esnasında kimliği belirsiz şahıs/şahıslar tarafından çay üzerine serilmiş 150 metre uzunluğunda ağ içerisinde 6 bin kilo ağırlığında canlı inci kefali, 250 metre uzunluğunda misine ağ üzerinde 150 kilo canlı inci kefali ve 100 kilo ölü inci kefali ele geçirilirken, yine aynı mevkide durdurulan 1 araç içerisinde 4 bin kilo ölü inci kefali ele geçirilmiştir. Ele geçirilen 6 bin 150 kilo canlı inci kefali jandarma timlerimizce doğal yaşamına salınımı gerçekleştirilmiş olup 4 bin 100 kilo ölü inci kefali ve 1 adet 150 metre uzunluğunda ağ ile 1 adet 250 metre uzunluğunda misine ağ bağlı bulunduğu ilçe tarım ve orman müdürlüğü ekiplerine teslim edilmiştir. Bu hususla ilgili 1 şahsa 39 bin 810 TL idari para cezası uygulanırken, 1 araç ise 15 gün süre ile trafikten men edilmiştir" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Van'da 10 Bin 250 Kilogram Balık Ele Geçirildi - Son Dakika

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