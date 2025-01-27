Van\'da 134 Araç Trafikten Men Edildi

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Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 134 araç trafikten men edildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yol kullanıcılarına yönelik 20-26 Ocak 2025 tarihleri arasında trafik denetimleri icra edildiği belirtildi. 2 bin 523 yol kullanıcısına trafik güvenliği eğitimi verildiği ifade edilen açıklamada, "16 bin 345 araç kontrol edildi, 518 sürücü ve araca 2.033.138 TL idari para cezası tutanağı tanzim edildi. Alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen 2 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konulduğu, 134 araç trafikten men edilmiştir. 78 sürücüye hız kurallarını ihlal ettiğinden 246.556 TL idari para cezası tutanağı tanzim edilmiştir" denildi. - VAN