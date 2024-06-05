Van'da 172 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Van'da 172 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Van'da jandarma ekipleri tarafından mayıs ayında gerçekleştirilen operasyonda 172 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda toplamda 224 olayda 382 şüpheli yakalanırken, 7 kişi tutuklandı. Yapılan aramalarda ise afyon sakızı, eroin, uyuşturucu hap, metamfetamin, esrar, elektronik sigara, akaryakıt, cep telefonu ve kaçak sigara gibi birçok suç unsuru ele geçirildi.

05.06.2024 09:01
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Van'da jandarma ekiplerince mayıs ayında yürütülen operasyonda 172 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı timlerince 1-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde toplam 224 olayda 382 şahsın yakalandığı ve 7'sinin tutuklandığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan aramalarda 4 gram afyon sakızı, 4 gram eroin, bin 980 adet uyuşturucu hap, 63 kilo 911 gram metamfetamin, 109 kilo 540 gram esrar, 99 adet elektronik sigara, 739 litre akaryakıt, 34 adet cep telefonu ve 31 bin 161 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirilmiştir" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Van'da 172 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da 172 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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