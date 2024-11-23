Van'da 20 Kilogram Gümrük Kaçağı Altın Yakalandı - Son Dakika
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Van'da 20 Kilogram Gümrük Kaçağı Altın Yakalandı

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Van'da yapılan operasyonda 60 milyon TL değerinde gümrük kaçağı 20 kilogram külçe altın ele geçirildi.

23.11.2024 19:39
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Van'da piyasa değer yaklaşık 60 milyon TL olan gümrük kaçağı 20 kilogram külçe altın ele geçirildi

VAN - Van'ın Gürpınar ilçesinde polis ekipleri tarafından bir hafif ticari kamyonette yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 60 milyon TL olan gümrük kaçağı 20 kilo külçe altın ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar çerçevesinde Gürpınar ilçesinde gerçekleştirilen operasyon neticesinde hafif ticari bir kamyonette arama yapıldı. Yapılan aramada 'zula' diye tabir edilen yerde piyasa değeri yaklaşık 60 milyon TL olan gümrük kaçağı 20 kilo külçe altın ele geçirildi. Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili 1 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlem başlatıldı.

Van\'da 20 Kilogram Gümrük Kaçağı Altın Yakalandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Van'da 20 Kilogram Gümrük Kaçağı Altın Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da 20 Kilogram Gümrük Kaçağı Altın Yakalandı - Son Dakika
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