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Van'da 263 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü Tutuklandı - Son Dakika
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Van'da 263 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü Tutuklandı

Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonlar sonucunda bir yıl içinde 263 göçmen kaçakçılığı organizatörü tutuklandı. 196 ayrı operasyonda 450 organizatör hakkında adli işlem yapıldı ve göçmen kaçakçılığı suçunda kullanılan 30 araca el konuldu. Ayrıca, düzensiz göçmenlerin saklandığı 17 metruk bina yıkıldı.

Van\'da 263 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü Tutuklandı
01.01.2024 - 09:16,
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Van'da polis ekiplerince bir yıl boyunca yürütülen operasyonlarda 263 organizatör tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmaların bir yıllık bilançosunu açıkladı. Açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce bir yılda yapılan 196 ayrı operasyon neticesinde, 450 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 263 organizatör tutuklanmıştır. Göçmen kaçakçılığı suçunda kullanılan 30 araca el konulmuştur. Düzensiz göçmenlerin saklanmasında kullanılan 17 metruk bina yıkılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Van'da 263 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü Tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da 263 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü Tutuklandı - Son Dakika
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