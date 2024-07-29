Van'da 43 Kilo 865 Gram Külçe Altın Ele Geçirildi - Son Dakika
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Van'da 43 Kilo 865 Gram Külçe Altın Ele Geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, 43 kilo 865 gram külçe altın ile birlikte sigara, elektronik sigara likidi ve alkol yapım malzemeleri ele geçirildi. Ayrıca, kopya düzeneği de bulundu. Toplamda 8 olayda 15 şahıs hakkında yasal işlemler yapıldı.

29.07.2024 11:45
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Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 43 kilo 865 gram külçe altın ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde 44 adet (43 kilo 865 gram) külçe altın, bin 689 paket sigara, 50 adet elektronik sigara likidi, 40 litre alkol yapım malzemesi ele geçirilmiştir. 6114 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda ise 2 adet ses ve görüntü kaydı yapan kopya düzeneği ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 8 olay kapsamında 15 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Van'da 43 Kilo 865 Gram Külçe Altın Ele Geçirildi - Son Dakika

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