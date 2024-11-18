Van'da 50 Suçlu Tutuklandı

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Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan aranması bulunan 50 kişi tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde 6136 ve 5729 Sayılı Kanun'a Muhalefet olaylarında; 2 adet tabanca, 5 adet kurusıkı tabanca, 4 adet tüfek, 25 adet fişek ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 3 adet bilezik, 1 adet set takımı, 7 adet çeyrek altın künye, 2 adet yarım altın kolye, 4 adet yüzük, 1 adet künye, 5 adet burgu bilezik, 6 bin 410 TL para, 1 adet matkap, 1 adet taşlama makinesi, 1 adet çalıntı araç ve muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir. Aranan şahıslar yönelik ise İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından toplam 262 şahıs yakalanmış, 136 yıl 2 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 50 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi. - VAN