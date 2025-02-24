Van'da 6 Kaçakçılık Organizatörü Tutuklandı

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Van'da 6 organizatör tutuklandı

VAN - Van'da "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 10 organizatörden 6'sı tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 17 - 23 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılan operasyonlarda; 10 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 6 organizatör tutuklanmıştır" denildi.