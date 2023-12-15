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Van'da çiçekçi dükkanında yangın çıktı - Son Dakika
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Van'da çiçekçi dükkanında yangın çıktı

Van'ın İpekyolu ilçesinde bulunan bir çiçekçi dükkanında çıkan yangın sonucunda dükkan enkaz haline geldi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Van\'da çiçekçi dükkanında yangın çıktı
15.12.2023 - 10:19,  Güncelleme: 10:24
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Van'ın İpekyolu ilçesindeki bir çiçekçi dükkanında çıkan yangından geriye enkaz yığını kaldı.

Alınan bilgilere göre olay, Bahçıvan Mahallesi Semaver Kavşağı yakınındaki Bahar Çiçekçilik isimli iş yerinde meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı İbrahim Bahar isimli şahsa ait çiçekçilik dükkanında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürülürken, geriye ise enkaz yığını kaldı. Büyük hasarın meydana geldiği yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi. - VAN

Kaynak: İHA
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Van Büyükşehir Belediyesi, İpekyolu, Van, İtfaiye, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Van'da çiçekçi dükkanında yangın çıktı - Son Dakika


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