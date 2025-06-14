Van'da Dere Yatağında Erkek Cesedi Bulundu

Van'ın Gürpınar ilçesinde dere yatağında erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgilere göre, kırsal bir bölgede dere içerisinde hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan ilk incelemede, cesedin kimliği henüz belirlenemeyen bir erkeğe ait olduğu tespit edildi.

Vücudun çürümüş olması nedeniyle şahsın yaşı ve ölüm sebebi netlik kazanmazken, ceset otopsi yapılmak üzere Van Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN