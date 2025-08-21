Van\'da Ev Yangını Söndürüldü

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir evde meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre yangın, ilçeye bağlı Bostaniçi Mahallesi Derman Sokak'ta E.Ö. isimli vatandaşın evinde meydana geldi. İhbar üzerinde olay yerine İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Çıkış nedeni henüz tespit edilemeyen yangın, yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında evde birçok malzeme yanarak kullanılmaz hale gelirken, evde büyük çapta maddi zarar meydana geldi. - VAN