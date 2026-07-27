Manavgat'ta uçuruma yuvarlanan ailede 5 kişi Konya'da toprağa verildi

Manavgat-Derebucak yolunda dün meydana gelen kazada yaklaşık 150 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilde aynı aileden 5 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ise yaralandı. Feci kazada hayatını kaybedenler bugün Konya’da gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

UÇURUMA YUVARLANDILAR

Feci kaza, dün sabah saatlerinde Manavgat ilçesi Taşağıl-Derebucak yolu Beydiğin Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erol Arslan (48) idaresindeki 42 AKL 36 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yaklaşık 150 metrelik uçuruma yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi.

OLAY YERİNDE 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine ulaşan ekiplerin yaptığı incelemelerde, sürücü Erol Arslan, eşi Ayla Arslan (46), kızı İlayda Arslan (15), diğer kızı Ebrar Arslan (12) ve 4 yaşındaki torunu Metehan Uğurlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

HAMİLE KADIN AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan Erol Arslan'ın damadı Abdurrahman Uğurlu (28) ile hamile olduğu öğrenilen kızı Hatice Uğurlu (23) ise ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ

Kazada yaşamını yitiren Erol Arslan, eşi Ayla, çocukları İlayda ve Ebrar Arslan ile torunu Metehan Uğurlu'nun cenazeleri memleketleri Konya'ya getirildi. Merkez Karatay ilçesindeki Aliyenler Mezarlığı'nda öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından 5 kişinin naaşı dualarla toprağa verildi.