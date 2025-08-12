Van\'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

Van'da göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmada gözaltına alınan 11 organizatörden 3'ü tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik olarak müdürlüğümüz Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 27 Temmuz 10 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılan operasyonlarda; 11 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 3 organizatör tutuklanmıştır" denildi. - VAN