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Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 2 organizatör tutuklandı - Son Dakika
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Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 2 organizatör tutuklandı

Van\'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 2 organizatör tutuklandı

Van Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 göçmen kaçakçılığı organizatöründen 2'si tutuklandı.

02.04.2024 09:58  Güncelleme: 10:05
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Van'da "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 organizatörden 2'si tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan operasyonlarda; 13 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 2 organizatör tutuklanmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 2 organizatör tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 2 organizatör tutuklandı - Son Dakika
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