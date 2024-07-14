Van'da Gölette Boğulma Tehlikesi Geçiren Çocuk Kurtarıldı - Son Dakika
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Van'da Gölette Boğulma Tehlikesi Geçiren Çocuk Kurtarıldı

Van'ın Tuşba ilçesinde serinlemek için gölete giren ve boğulma tehlikesi geçiren 15 yaşındaki çocuk, ekipler tarafından kurtarılarak kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Olayın ardından çocuğun kalbi durdu ancak yapılan müdahalelerle tekrar çalıştırıldı. Şu anda yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ediyor.

14.07.2024 21:47
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Van'ın Tuşba ilçesinde serinlemek için gölete giren ve boğulma tehlikesi geçiren 15 yaşındaki çocuk, ekipler tarafından kurtarılarak kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Tuşba ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi'nde yakınlarında meydana geldi. Serinlemek için gölete giren B.S. (15) isimli çocuk suyun içinde gözden kayboldu. Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Servis, Van İtfaiye Dairesi Başkanlığı sualtı ekibi sevk edildi. Van İtfaiye Dairesi Başkanlığı dalgıçları 10 dakikalık çalışma sonucu B.S'.ye sudan çıkardı. Kalbi duran B.S., yapılan müdahalelerin ardından tekrar kalbi çalıştırıldı. Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne kaldırılan B.S.'nin yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ediyor. - VAN

Kaynak: İHA

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