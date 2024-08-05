Van'da Gümrük Kaçağı Malzemeler Ele Geçirildi - Son Dakika
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Van'da Gümrük Kaçağı Malzemeler Ele Geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonlarda, gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda çok sayıda kaçak malzeme ve suç unsuru bulundu.

05.08.2024 09:34
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Van'da polis ekiplerince yürütülen operasyonlarda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde; 120.000 adet makaron, 3.782 paket sigara, 1.417 litre akaryakıt, 80 adet elektronik sigara, 80 adet puro, 51.5 litre etil alkol, 40 adet cep telefonu, 20 kilogram açık tütün, 3 adet tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen heykel, 21 adet tabanca fişeği, 9 adet senet, 2 adet tabanca, 2 adet tabanca şarjörü ele geçirilmiştir. 6114 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda ise 1 adet ses ve görüntü kaydı yapan kopya düzeneği ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 13 olay kapsamında 19 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Van'da Gümrük Kaçağı Malzemeler Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da Gümrük Kaçağı Malzemeler Ele Geçirildi - Son Dakika
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