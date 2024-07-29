Van\'da hırdavat deposunda yangın çıktı

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Van'ın Çatak ilçesindeki bir hırdavat deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgilere göre olay, Çatak- Pervari yol üzerindeki Hurkan Köprüsü yakınlarındaki bir hırdavat deposunda meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın, Van Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi. - VAN