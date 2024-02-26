Van'da jandarma ekipleri çalışmaları sonucunda 12 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Van'da jandarma ekipleri çalışmaları sonucunda 12 kişi tutuklandı

Van\'da jandarma ekipleri çalışmaları sonucunda 12 kişi tutuklandı

Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen faaliyetler sonucunda bin 774 devriye görevi yapıldığı ve 85 bin 304 şahıs ile 50 bin 218 aracın kontrol edildiği belirtildi. Operasyonlar kapsamında terör örgütüne üye olmaktan 2, dolandırıcılıktan 21, hırsızlıktan 2, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmaktan 1, diğer suçlardan 35 kişi yakalandı. Yakalanan 12 kişi tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

26.02.2024 16:36
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Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 12 kişi tutuklandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 19 - 25 Şubat 2024 tarihleri arasında icra edilen faaliyetlerde bin 774 devriye görevi yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "İcra edilen faaliyetlerde 85 bin 304 şahıs ve 50 bin 218 araç kontrol edilmiştir. Arandığı tespit edilen; terör örgütüne üye olmaktan 2, dolandırıcılıktan 21, hırsızlıktan 2, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmaktan 1, diğer suçlardan 35 şahıs olmak üzere toplam 61 şahıs yakalanmış olup 12'si tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Van'da jandarma ekipleri çalışmaları sonucunda 12 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da jandarma ekipleri çalışmaları sonucunda 12 kişi tutuklandı - Son Dakika
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