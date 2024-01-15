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Van'da Jandarma Operasyonunda 56 Kişi Yakalandı, 14'ü Tutuklandı - Son Dakika
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Van'da Jandarma Operasyonunda 56 Kişi Yakalandı, 14'ü Tutuklandı

Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda 56 kişinin yakalandığı ve bunlardan 14'ünün tutuklandığı belirtildi. Yapılan faaliyetler kapsamında bin 790 devriye icra edilirken, 93 bin 71 kişi ve 109 bin 312 araç kontrol edildi. Yakalanan kişiler arasında gümrük kaçakçılığı, dolandırıcılık, hırsızlık, uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma gibi suçlardan arananlar bulunuyor.

Van\'da Jandarma Operasyonunda 56 Kişi Yakalandı, 14\'ü Tutuklandı
15.01.2024 - 17:16,  Güncelleme: 17:37
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Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalarda yakalanan 56 kişiden 14'ü tutuklandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 08 - 14 Ocak 2024 tarihleri arasında icra edilen faaliyetlerde bin 790 devriye icra edildiği, 93 bin 71 şahsın ve 109 bin 312 aracın kontrol edildiği belirtildi. Açıklamada, "Arandığı tespit edilen; gümrük kaçakçılığından 4, dolandırıcılıktan 10, hırsızlıktan 5, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmaktan 3 ve diğer suçlardan 34 şahıs olmak üzere toplam 56 şahıs yakalanmış olup 14'ü tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi.

Açıklamada, jandarma dedektifleri (JASAT) tarafından yapılan çalışmalarda ise yakalanan 5 kişinin cezaevine teslim edildiği belirtildi. - VAN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Van'da Jandarma Operasyonunda 56 Kişi Yakalandı, 14'ü Tutuklandı - Son Dakika


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