Van'da Kaçak Malzeme Operasyonu

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Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "5607 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda; 1.770 paket sigara, 45 adet akıllı saat, 145 adet cep telefonu aksesuarı ele geçirilmiştir. 6136 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda; 1 adet tabanca, 132 adet fişek, 196 adet silah parçası ele geçirilmiştir. Tefecilik suçu kapsamında yapılan çalışmalarda ise 2 adet senet, 1 adet doküman, 1 adet belge ele geçirilmiştir. Nitelikli dolandırıcılık suçu kapsamında yapılan çalışmalarda da 12 ton 500 kilogram kömür ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 12 olay kapsamında 32 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN