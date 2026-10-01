Van\'da kafes avcılığı yapanlara 211 bin 764 TL ceza kesildi, 27 keklik el konuldu

Van'da kafes avcılığı yapan 2 kişiye toplam 211 bin 764 TL idari para cezası kesilirken, 27 keklik ile kafeslere el konuldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin av koruma ve kontrol çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalar çerçevesinde DKMP Van İl Müdürlüğü ekipleri ile Van İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Atlı Jandarma Takım Komutanlığı personeli tarafından yapılan kontrollerde yasa dışı kafes avcılığı yapan şahıs tespit edildi. Şahısta bulunan 2 kınalı keklik ile 4 çil keklik için 26 bin 278 TL idari para cezası ve 34 bin 400 TL tazminat kararı alındı.

Öte yandan DKMP Van Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gevaş Şefliği ile Çatak Kayaboğazı Karakol Komutanlığı ekipleri birlikte bölge yaptıkları çalışmalar sonucu kafes avcılığı yaptığı tespit edilen 1 kişi hakkında tutanak düzenlenirken, ele geçirilen 21 kınalı kekliğe el konuldu. Şahıs hakkında kafes avcılığı yapmaktan 41 bin 886 TL idari para cezası ve 109 bin 200 TL tazminat kararı alındı.

El konulan keklikler rehabilitasyonlarının ardından tekrar yaşam alanlarına bırakılacak.