Van'da kırtasiye denetimlerinde fiyat etiketi ve ürün güvenliği mercek altına alındı - Son Dakika
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Van'da kırtasiye denetimlerinde fiyat etiketi ve ürün güvenliği mercek altına alındı

Van\'da kırtasiye denetimlerinde fiyat etiketi ve ürün güvenliği mercek altına alındı
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Van'da 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul ürünü satan iş yerleri denetleniyor. Ticaret İl Müdür Vekili Kazım Korkmaz ve ekipler, İpekyolu ilçesindeki kırtasiyelerde etiket fiyatları ile kasa fiyatlarının uyumunu ve ürün güvenliğini kontrol etti.

Van'da 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerinin satıldığı iş yerlerinde denetimler devam ederken, ekipler fiyat etiketleri ile ürün güvenliğini mercek altına aldı.

Van'da okulların açılmasına kısa süre kala öğrencilerin ve velilerin kırtasiye alışverişlerini yaptığı iş yerlerine yönelik denetimler sürüyor. Ticaret Bakanlığı tarafından ülke genelinde yürütülen denetimler kapsamında Van'da da kırtasiye ve okul ürünlerinin satıldığı işletmeler kontrol ediliyor. Ticaret İl Müdür Vekili Kazım Korkmaz ve beraberindeki ekipler, İpekyolu ilçesindeki kırtasiyelerde denetim gerçekleştirdi. İş yerlerinde satışı yapılan okul malzemelerini inceleyen ekipler, ürünlerin fiyat etiketlerini kontrol etti. Raflarda bulunan ürünlerin etiket fiyatları ile kasa fiyatlarının uyumlu olup olmadığı da denetlendi.

Denetimlerde ayrıca tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması ve muhtemel mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla fiyat etiketlerinin mevzuata uygun şekilde düzenlenip düzenlenmediği kontrol edildi. Ekipler, kırtasiye ürünlerinin satışa sunulduğu alanlarda etiketlerin bulunup bulunmadığını ve ürün ile fiyat bilgisinin tüketici tarafından açık ve anlaşılır şekilde görülebilir olup olmadığını da inceledi.

Kaynak: İHA

Eğitim Öğretim Yılı, İpekyolu, 3. Sayfa, Van, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Van'da kırtasiye denetimlerinde fiyat etiketi ve ürün güvenliği mercek altına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da kırtasiye denetimlerinde fiyat etiketi ve ürün güvenliği mercek altına alındı - Son Dakika
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