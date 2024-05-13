3.Sayfa

Van'da kontrolden çıkan minibüs yan yattı: 3 yaralı

VAN - Van-Gürpınar kara yolunda yağmurdan dolayı yoldan çıkan yolcu minibüsünün yan yatması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Van-Gürpınar yolu üzerindeki Kurubaş mevkinde meydana geldi. Başkale'den Van istikametine giden Bircan Kaya yönetimindeki 65 V 4626 plakalı minibüs, sürücüsünün yağmurdan dolayı kaygan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yan yan yattı. Kazada yaralanan 3 kişi, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslar Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.