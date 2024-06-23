Van\'da kontrolden çıkan otomobil takla attı, 1 kişi yaralandı

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Van'da kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Erciş yolu üzerindeki Kervan Petrol yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 53 HR 138 plakalı otomobil, bilinmeyen bir sebepten dolayı direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla attı. Sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, takla atan otomobil ile çekici yardımıyla bölgeden alındı. - VAN