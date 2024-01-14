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Van'da mahsur kalan ambulans kurtarıldı - Son Dakika
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Van'da mahsur kalan ambulans kurtarıldı

Van'ın Muradiye ilçesinde hasta almaya giderken kara saplanarak yolda mahsur kalan ambulans, Van Büyükşehir Belediyesi ve Muradiye Belediyesi karla mücadele ekipleri tarafından kurtarıldı. Hastayı alarak hastaneye götüren ambulans, hastanın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Van\'da mahsur kalan ambulans kurtarıldı
14.01.2024 - 20:28,
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Van'ın Muradiye ilçesinde hasta almaya giderken kara saplanarak yolda mahsur kalan ambulans, Van Büyükşehir Belediyesi ve Muradiye Belediyesi karla mücadele ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Muradiye'nin Gültepe Mahallesi'nde hastalanan yaşlı kadın için 112 Acil Servis'ten yardım istendi. Hastayı almaya giderken kara saplanan ambulans için Van Büyükşehir Belediyesi ve Muradiye Belediyesi karla mücadele ekiplerinden yardım istendi. Karla mücadele ekiplerinin yolu açmasıyla saplandığı yerden çıkarılan ambulans, zaman kaybetmeden hastayı alarak Muradiye Devlet Hastanesine götürdü. Tedavi altına alınan hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - VAN

Kaynak: İHA
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