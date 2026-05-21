Van\'da Minibüs Devrildi: 2 Yaralı

Van'ın Gevaş ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Van-Bitlis karayolu üzerinde bulunan Kuskunkıran Tüneli çıkışında meydana geldi. A.Ö. yönetimindeki 13 AAD 966 plakalı minibüs, yağmurun etkili olduğu bölgede devrildi, kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Gevaş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - VAN