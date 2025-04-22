Van'da Minibüs ve Kamyonet Çarpıştı

Van'da yolcu minibüsüyle kamyonet çarpıştı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

VAN - Van'ın Başkale ilçesinde yolcu minibüsüyle kamyonetin çarpışması sonucu ölü ve çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

Alınan bilgilere göre kaza, Gürpınar-Başkale kara yolu üzerindeki Güzeldere Tüneli yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen yolcu minibüsüyle kamyonetin çarpışması sonucu öle ve çok sayıda yaralı olduğu bildirildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.