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Van'da otomobil ile tır çarpışması: 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Van'da otomobil ile tır çarpışması: 3 kişi yaralandı

Van'ın Muradiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile tır çarpıştı. Kazada 3 kişi hafif yaralanırken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Van\'da otomobil ile tır çarpışması: 3 kişi yaralandı
14.01.2024 - 15:15,
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Van'ın Muradiye ilçesinde otomobille tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Van-Muradiye kara yolu üzerindeki Karahan bölgesinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 16 AFM 25 plakalı Iveco marka tır ile 49 AS 011 plakalı Opel marka otomobil bilinmeyen bir sebepten dolayı çarpıştı. Kazada 3 kişi hafif yaralanırken, araçlarda ise maddi hasar meydana geldi. - VAN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Van'da otomobil ile tır çarpışması: 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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