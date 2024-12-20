Van\'da Otomobilde AK-47 Ele Ge geçirildi

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Van'da bir otomobilde uzun namlulu silah ele geçirildi

VAN - Van'da polis ekipleri tarafından bir otomobilde yapılan aramada uzun namlulu silah ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü'ğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde İpekyolu ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde arama yapıldı. Yapılan arada otomobil içerisinde 1 adet AK-47 Kalaşnikof uzun namlulu silah, 1 adet şarjör, 30 adet 7,62 mm fişek ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.