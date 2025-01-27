Van'da PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 9 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "20 - 26 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde, PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 9 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Van'da PKK/KCK Soruşturmasında 9 Gözaltı - Son Dakika
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