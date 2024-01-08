Van\'da PKK/KCK Terör Örgütü Soruşturmaları Kapsamında 4 Şahsa İşlem Yapıldı

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Van'da PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 4 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "1 - 7 Ocak 2024 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde, PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 4 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN
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