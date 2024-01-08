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Van'da PKK/KCK Terör Örgütü Soruşturmaları Kapsamında 4 Şahsa İşlem Yapıldı - Son Dakika
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Van'da PKK/KCK Terör Örgütü Soruşturmaları Kapsamında 4 Şahsa İşlem Yapıldı

Van Emniyet Müdürlüğü, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların sonucunda, 1-7 Ocak 2024 tarihleri arasında PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 4 şahıs hakkında yasal işlem yapıldığını duyurdu.

Van\'da PKK/KCK Terör Örgütü Soruşturmaları Kapsamında 4 Şahsa İşlem Yapıldı
08.01.2024 - 09:38,
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Van'da PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 4 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "1 - 7 Ocak 2024 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde, PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 4 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Van'da PKK/KCK Terör Örgütü Soruşturmaları Kapsamında 4 Şahsa İşlem Yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da PKK/KCK Terör Örgütü Soruşturmaları Kapsamında 4 Şahsa İşlem Yapıldı - Son Dakika
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