Van'da PKK/KCK Terör Örgütüne Yönelik Operasyon: 19 Şahıs Hakkında İşlem Yapıldı - Son Dakika
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Van'da PKK/KCK Terör Örgütüne Yönelik Operasyon: 19 Şahıs Hakkında İşlem Yapıldı

Van\'da PKK/KCK Terör Örgütüne Yönelik Operasyon: 19 Şahıs Hakkında İşlem Yapıldı

Van Emniyet Müdürlüğü, terör örgütlerinin faaliyetlerini deşifre etmek ve engellemek amacıyla yürütülen çalışmaların sonucunda, 26 Şubat - 3 Mart 2024 tarihleri arasında PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 19 kişi hakkında yasal işlem yapıldığını duyurdu.

04.03.2024 08:55  Güncelleme: 08:57
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Van'da PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 19 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "26 Şubat - 3 Mart 2024 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 19 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Van'da PKK/KCK Terör Örgütüne Yönelik Operasyon: 19 Şahıs Hakkında İşlem Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da PKK/KCK Terör Örgütüne Yönelik Operasyon: 19 Şahıs Hakkında İşlem Yapıldı - Son Dakika
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