Van'da Polis Operasyonu: 22 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Van'da Polis Operasyonu: 22 Kişi Tutuklandı

Van\'da Polis Operasyonu: 22 Kişi Tutuklandı

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda farklı suçlardan aranan 22 kişi tutuklandı. Operasyonlar sonucunda tabanca, kurusıkı tabanca, fişek, bilgisayar, cep telefonu, motosiklet, saat, bilezik, küpe, kolye, bileklik, yüzük ve diğer malzemeler ele geçirildi. Toplamda 372 kişi yakalanırken, 69 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 22 kişi adli makamlarca tutuklandı.

27.05.2024 16:33
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Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda değişik suçlardan 22 kişi tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "6136 ve 5729 Sayılı Kanun'a Muhalefet olaylarında; 3 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 35 adet fişek ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçlarında ele geçen 1 adet bilgisayar, 1 adet cep telefonu, 1 adet motosiklet, 15 adet saat, farklı model ve ebatlarda 164 adet bilezik, 10 çift küpe, 65 adet kolye, 24 adet bileklik, 1 adet yüzük ve muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından toplam 372 şahıs yakalanmış, 69 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 22 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

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