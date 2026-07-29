Van’da seyir halindeki çöp kamyonunda yangın

Van'ın Tuşba ilçesine seyir halindeyken yanmaya başlayan belediyeye ait çöp kamyonu itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Tuşba Belediyesi'ne ait çöp kamyonu seyir halindeyken çöp haznesinden çıkan dumanların fark edilmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. Haber vermesi üzerine bölgeye Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çöp haznesinin kapağını açarak kısa sürede yangını söndürdü.