Van’da seyir halindeki çöp kamyonunda yangın - Son Dakika
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Van’da seyir halindeki çöp kamyonunda yangın

Van’da seyir halindeki çöp kamyonunda yangın
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Van’ın Tuşba ilçesine seyir halindeyken yanmaya başlayan belediyeye ait çöp kamyonu itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Van'ın Tuşba ilçesine seyir halindeyken yanmaya başlayan belediyeye ait çöp kamyonu itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Tuşba Belediyesi'ne ait çöp kamyonu seyir halindeyken çöp haznesinden çıkan dumanların fark edilmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. Haber vermesi üzerine bölgeye Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çöp haznesinin kapağını açarak kısa sürede yangını söndürdü.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, İtfaiye, Tuşba, Olay, Van, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Van’da seyir halindeki çöp kamyonunda yangın - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van’da seyir halindeki çöp kamyonunda yangın - Son Dakika
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