Van'da silah ve tefecilik operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı, 10'u tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Van'da silah ve tefecilik operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı, 10'u tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Van\'da silah ve tefecilik operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı, 10\'u tutuklandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da polisin 37 adrese düzenlediği silah ve tefecilik operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı, 10 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda 2 AK-47, 1 G3 piyade tüfeği, 9 av tüfeği, 14 ruhsatsız tabanca ve 478 fişek ele geçirildi.

Van'da polis ekiplerince 37 adrese düzenlenen operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Erciş Büro Amirliğince 6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet ve Tefecilik suçu kapsamında cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde yürütülen projeli dosya çalışmalarında 37 adrese yönelik operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyon sonucunda; 2 adet AK-47 ve 1 adet G3 piyade tüfeği, 9 adet av tüfeği, 14 adet ruhsatsız tabanca, 478 adet çeşitli çap ve ebatlarda fişek ele geçirilmiştir. Operasyon kapsamında 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, 6136 SKM suçu kapsamında 1 şahıs, 'silah ticareti yapmak' suçundan 7 şahıs, 'tefecilik' suçundan 2 şahıs olmak üzere toplam 10 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. 9 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Van Emniyet Müdürlüğü olarak ilimiz genelinde, halkımızın can ve mal güvenliği için her türlü olayın önlenmesi ve suça karışmış şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

Kaynak: İHA
3. SayfaGüvenlikGüncelPiyadePolisVanSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülke yanarken yaptığı paylaşım olay Ülke yanarken yaptığı paylaşım olay!
CİMER’e yapılan ihbar ortaya çıkardı: Onlarca kadın yumurtalarını satmış, doktorlar da gözaltında CİMER'e yapılan ihbar ortaya çıkardı: Onlarca kadın yumurtalarını satmış, doktorlar da gözaltında
Süleymancılar’a 12 ilde operasyon: 22 kişi gözaltına alındı Süleymancılar'a 12 ilde operasyon: 22 kişi gözaltına alındı
Gece yarısı açıldı 2,5 saatlik yol 18 dakikaya düştü Gece yarısı açıldı! 2,5 saatlik yol 18 dakikaya düştü
2 erkekle kaldığı otel odasının penceresine çıktı Sonrası korkunç 2 erkekle kaldığı otel odasının penceresine çıktı! Sonrası korkunç
4 aylık evlilik kanlı bitti Önce eşini sonra kendisini vurdu 4 aylık evlilik kanlı bitti! Önce eşini sonra kendisini vurdu
15:05
Futbolcuların içtikleri sıvıyı neden tükürdüğü ortaya çıktı
Futbolcuların içtikleri sıvıyı neden tükürdüğü ortaya çıktı
14:25
Asensio’nun sakatlığı için olay sözler: Futbolu bıraktırabilir
Asensio'nun sakatlığı için olay sözler: Futbolu bıraktırabilir
14:10
En düşük emekli aylığı alan milyonları heyecanlandıran adım
En düşük emekli aylığı alan milyonları heyecanlandıran adım
13:53
Dev markadan çalışanlarına yıkan haber: Maaşlara 2030 yılına kadar zam yok
Dev markadan çalışanlarına yıkan haber: Maaşlara 2030 yılına kadar zam yok
13:52
Yumurtalarını satan kadınları “yasak aşk“ ele vermiş Aldatılan koca intikam için...
Yumurtalarını satan kadınları "yasak aşk" ele vermiş! Aldatılan koca intikam için...
13:45
Husiler askeri kampı füzelerle vurdu Çok sayıda ölü ve yaralı var
Husiler askeri kampı füzelerle vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2026 15:12:18. #.0.2#
SON DAKİKA: Van'da silah ve tefecilik operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı, 10'u tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei