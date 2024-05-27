Van\'da terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 7 şahıs hakkında işlem yapıldı

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Van'da terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 7 şahıs hakkında işlem yapıldığı belirtildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 6, dini istismar terör örgütü soruşturmaları kapsamında 1 şahıs olmak üzere toplam 7 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN