Van\'da Yangın Paniği

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Van'ın İpekyolu ilçesinde 4 katlı bir binanın ikinci katında meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre yangın, ilçeye bağlı Selimbey Mahallesi'nde ikamet eden Şirin Arslan isimli vatandaşın evinde meydana geldi. İhbar üzerinde olay yerine Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Çıkış nedeni henüz tespit edilemeyen yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında evde birçok malzeme yanarak kullanılmaz hale gelirken, evde büyük çapta maddi zarar meydana geldi. - VAN