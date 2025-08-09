Van'da Yol Tartışması Bıçaklı Kavgaya Dönüştü - Son Dakika
Van'da Yol Tartışması Bıçaklı Kavgaya Dönüştü

Van\'da Yol Tartışması Bıçaklı Kavgaya Dönüştü
09.08.2025 11:34
İpekyolu'nda yol verme yüzünden çıkan kavgada bıçaklı tehdit ve tokat anları kameraya yansıdı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde yol verme meselesi nedeniyle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Olay, Maraş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki otomobil sürücüsü ile motosiklet sürücüsü arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı. Araçların durmasıyla tartışma büyürken, otomobil sürücüsü elindeki bıçakla motosiklet sürücüsünü tehdit etti. Sürücünün ayrıca motosikletlinin kaskına tokat attığı anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavga sona ererken, otomobil sürücüsü aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. - VAN

Kaynak: İHA

