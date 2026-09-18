Van Edremit\'te iki otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı

Van'ın Edremit ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Edremit- Gebze Su Sporları Merkezi civarında meydana geldi. 53 AAB 253 plakalı Fiat Linea otomobil ile Opel marka otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.