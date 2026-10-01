Van Edremit\'te park halindeki otomobilin motoru yanmaya başladı, itfaiye söndürdü

Van'ın Edremit ilçesinde park halinde olan ve motoru yanmaya başlayan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, ilçeye bağlı Erenkent Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim A. isimli şahsa ait otomobil park halinde iken motorundan dumanlar çıkmaya başladı. Durumu gören sahibi itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.

Otomobilin motor kısmında maddi zarar meydana geldi.