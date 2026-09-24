Van Gevaş Aladüz Mahallesi\'nde çıkan örtü üstü yangın yarım saatte söndürüldü

Van Gevaş Aladüz Mahallesi'nde çıkan örtü üstü yangın yarım saatte söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Van'ın Gevaş ilçesine bağlı Aladüz Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle çıkan örtü üstü yangın, mahalle sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine söndürüldü. Bölgeye gelen Gevaş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına yaklaşık yarım saat müdahale etti.
Van'ın Gevaş ilçesinde çıkan örtü üstü yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Aladüz Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Kısa sürede bölgeye giden Gevaş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından yaklaşık yarım saatlik müdahale sonucu yangın söndürüldü.
Kaynak: İHA
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