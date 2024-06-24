Van Gölü'nde kaybolan şahısın arama çalışmaları 4. gününde sürüyor - Son Dakika
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Van Gölü'nde kaybolan şahısın arama çalışmaları 4. gününde sürüyor

Van'ın Tuşba ilçesinde yüzmek için Van Gölü'ne girdikten sonra kaybolan şahısın arama çalışmaları dördüncü gününde sürüyor. Ahmet Hilmi Hanal (22), dört gün önce Çarparak Adası yakınında yüzerken gözden kayboldu. Sahil Güvenlik, Emniyet Müdürlüğü, Sualtı Grup Amirliği ve diğer kurtarma ekipleri, 28 kişilik dalgıç ekibiyle kayıp genci bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yanal Taramalı Sonar cihazı ve termal kameralı dron da arama çalışmalarına destek veriyor. Türk Kızılayı ise bölgedeki vatandaşlara yardım sağlıyor.

24.06.2024 00:07
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Van Gölü'nde kaybolan şahısın arama çalışmaları 4. gününde sürüyor

VAN - Van'ın Tuşba ilçesinde yüzmek için Van Gölü'ne girdikten sonra kaybolan şahısın arama çalışmaları dördüncü gününde sürüyor.

Dört gün önce Tuşba ilçesi sınırları içerisinde bulunan Çarparak Adası yakınına arkadaşları ile birlikte giden Ahmet Hilmi Hanal (22), Van Gölü'nde yüzdüğü sırada gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye Van Sahil Güvenlik Komutanlığı, Van Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği, Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Su Altı Arama ve Kurtarma, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Arama Kurtarma Eğitim Merkezi ile Hak Arama ve Kurtarma görevlilerinin yer aldığı 28 kişilik dalgıç ekibi kayıp genci bulmak için çalışma yürütüyor. Dün ve bugünkü Çalışmalara Samsun Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan talep edilen Yanal Taramalı Sonar cihazı da destek veriyor. Bu günkü çalışmalara AKEM ile Hak Arama ve Kurtarma görevlileri, su altının yanı sıra termal kameralı dron ile destek veriyor.

Türk Kızılayı Van Şube Başkanlığı bölgeye dünden bu yana bir mobil araç göndererek buradaki vatandaşlara çay meyve suyu ve kek ikramında bulunuyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Van Gölü'nde kaybolan şahısın arama çalışmaları 4. gününde sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van Gölü'nde kaybolan şahısın arama çalışmaları 4. gününde sürüyor - Son Dakika
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