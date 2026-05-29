Van Gölü'nde Mahsur Kalan 3 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Van Gölü'nde Mahsur Kalan 3 Kişi Kurtarıldı

29.05.2026 20:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gevaş'ta Van Gölü kıyısında mahsur kalan 3 kişi, polis ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Van'ın Gevaş ilçesindeki Van Gölü kıyısında mahsur kalan 3 kişi, polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu kurtarıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Van Gölü polis sorumluluk sahasında asayişin sağlanması, can güvenliği, acil müdahale, arama-kurtarma çalışmaları kapsamında Deniz Polisi görevlilerince seyir süresince yapılan çalışmalar neticesinde ilimiz Gevaş ilçesi İnköy kırsalında kara yolu ulaşımı bulunmayan göl kenarı bir mevkide 3 vatandaşımızın mahsur kaldığı ve bunlardan 2'sinin yürüyemez durumda olduğu ihbarı üzerine, güvenlik yönünden gerekli tedbirler alınarak; 1 tekne, 1 bot, 4 Gemi Adamı ve 5 AFAD personelinden oluşan ekip eşliğinde bölgeye intikal edilmiş ve kazazedelerin İnköy İskelesi'ne tıbbi tahliyeleri sağlanmıştır. Van Emniyet Müdürlüğü, Van Gölü polis sorumluluk sahamızda halkımızın can ve mal güvenliği için her türlü olayın önlenmesine yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Acil Durum, Güvenlik, Van Gölü, 3. Sayfa, Polis, Gevaş, Yaşam, AFAD, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Van Gölü'nde Mahsur Kalan 3 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bozüyük’te sağanak sele yol açtı: Yollar sular altında kaldı Bozüyük'te sağanak sele yol açtı: Yollar sular altında kaldı
Öcalan, İmralı’da ailesiyle görüştü Öcalan, İmralı'da ailesiyle görüştü
İran: ABD uçağı, Buşehr kenti yakınlarında imha edildi İran: ABD uçağı, Buşehr kenti yakınlarında imha edildi
Giresun’da kaza: Dereye düşen araçta karı-koca can verdi Giresun'da kaza: Dereye düşen araçta karı-koca can verdi
Zonguldak’ta cezaevinde rahatsızlanan 5 hükümlü ve tutuklu hastaneye kaldırıldı Zonguldak'ta cezaevinde rahatsızlanan 5 hükümlü ve tutuklu hastaneye kaldırıldı
Kastamonu’da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı Kastamonu'da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

20:09
İsrail’in İstanbul Başkonsolosluğu yıkılıyor, yenisi için 6 milyon dolar lazım
İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu yıkılıyor, yenisi için 6 milyon dolar lazım
19:37
12 yaşındaki çocuk annesine acımasızca saldırdı
12 yaşındaki çocuk annesine acımasızca saldırdı
19:02
Özkan Yalım ile Özgür Özel arasındaki mesajlar deşifre oldu: Helikopter pazarlığı da yapmışlar
Özkan Yalım ile Özgür Özel arasındaki mesajlar deşifre oldu: Helikopter pazarlığı da yapmışlar
18:01
Trump, İran konusundaki nihai kararını vermek üzere toplantıya girdi
Trump, İran konusundaki nihai kararını vermek üzere toplantıya girdi
17:55
Kongo’da Ebola salgını büyüyor: Vaka sayısı bini aştı, 12 ülke için yüksek risk alarmı verildi
Kongo'da Ebola salgını büyüyor: Vaka sayısı bini aştı, 12 ülke için yüksek risk alarmı verildi
17:15
Marmaris’te 110 yolculu gezi teknesi sulara gömüldü
Marmaris'te 110 yolculu gezi teknesi sulara gömüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2026 21:19:21. #7.12#
SON DAKİKA: Van Gölü'nde Mahsur Kalan 3 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.