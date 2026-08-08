Van Gölü\'nde Rüzgarın Kurbanı: Şahıs Kurtarıldı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte Van Gölü'ne giren şahıs, rüzgarın etkisiyle oluşan dalgalar nedeniyle kıyıdan uzaklaşınca sahil güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle kıyıya getirildi.

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte Van Gölü'ne giren 58 yaşındaki Ö.K., bir süre yüzdükten sonra rüzgarın etkisiyle oluşan dalgalar nedeniyle kıyıdan uzaklaştı. Kıyıya dönmeye çalışan Ö.K.'yi bir süre bekleyen yüzücü arkadaşları, durumdan endişelenerek Ahlat Sahil Güvenlik Komutanlığına ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye botla sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, Ö.K.'yi kıyıdan yaklaşık 900 metre açıkta buldu. Sahil Güvenlik ekiplerince bota alınan Ö.K., güvenli şekilde kıyıya çıkarıldı.