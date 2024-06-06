Van'ın Başkale ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

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Van'ın Başkale ilçesindeki bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu.

İlçenin Yeni Mahallesi'nde ikamet eden Ekrem Ertaş'a ait evde, sabah saatlerinde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Van Büyükşehir Belediyesi Başkale İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, alev alev yanan eve müdahale ederek kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Yaralı veya can kaybının yaşanmadığı olayda, evde maddi hasar oluştu. - VAN