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Van'ın Edremit ilçesinde bir binanın zemin katında çıkan yangın korkuya neden oldu.

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Esentepe Mahallesi'nde bir binanın zemin katındaki sığınakta meydana geldi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü. Dumandan etkilenen site sakinlerine sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edilirken, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - VAN