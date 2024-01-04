Van\'ın Özalp ilçesinde kar yağışı nedeniyle meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı

Van'ın Özalp ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Özalp karayolu Aşağı Mollahasan Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücülerinin ismini öğrenilemeyen 46 BA 920 plakalı otomobil ile 65 ABR 148 plakalı otomobil, kar yağışından dolayı kayganlaşan yolda çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, jandarma ile Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Özalp Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Özalp Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - VAN