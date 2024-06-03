Van Kalesi'nde düşen kız kurtarıldı

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Tarihi Van Kalesi'nde fotoğraf çektirmek isterken düşerek yaralanan 14 yaşındaki kız, AFAD, UMKE ve itfaiye ekiplerince düştüğü yerden kurtarıldı.

Olay, İpekyolu ilçesindeki Van Kalesi'nde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki H.S. adlı kız çocuğu, arkadaşlarıyla fotoğraf çektirmek için tarihi kaleye çıktı. Dengesini kaybederek aşağı düşen H.S. için AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, olay bölgesine kısa sürede ulaşarak kurtarma çalışması başlattı. H.S., kayalık alanda sedye ile elde ambulansa kadar taşındı. 112 acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuğun bel bölgesinden yaralandığı tespit edildi. Yaralı kız ambulansla hastaneye kaldırıldı. - VAN