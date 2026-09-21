Van Muradiye Kandahar Mahallesi'nde kazaya karışan iki araçta 5 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Van Muradiye Kandahar Mahallesi'nde kazaya karışan iki araçta 5 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Van Muradiye Kandahar Mahallesi\'nde kazaya karışan iki araçta 5 kişi yaralandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Muradiye ilçesi Kandahar Mahallesi'nde saat 18.28'de iki aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Van'ın Muradiye ilçesinde iki aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza saat 18.28'de Muradiye ilçesi Kandahar Mahallesi'nde meydana geldi. 34 EZF 024 plakalı otomobil ile 35 KR 534 plakalı aracın karıştığı kazada toplam 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar tarafından araçlardan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Muradiye Devlet HastanesiKandaharMuradiyeGüvenlikOtomobil3. SayfaİncelemeTrafikGüncelKazaVanSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, “Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz“ dedi Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, "Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz" dedi
Adana’da 5 büyüklüğünde deprem Adana'da 5 büyüklüğünde deprem
Çağrı merkezi operasyonunda gözaltına alınan 191 şüpheli sağlık kontrolünden geçti Çağrı merkezi operasyonunda gözaltına alınan 191 şüpheli sağlık kontrolünden geçti
Kılıçdaroğlu’na ses getirecek İmamoğlu sorusu Tek kelimeyle yanıtladı Kılıçdaroğlu'na ses getirecek İmamoğlu sorusu! Tek kelimeyle yanıtladı
Amedspor-Beşiktaş maçında görülmemiş olay Herkes ağzı açık izledi Amedspor-Beşiktaş maçında görülmemiş olay! Herkes ağzı açık izledi
Esad rejiminin kaçak generali kıskıvrak yakalandı Esad rejiminin kaçak generali kıskıvrak yakalandı
23:25
Şampiyonluk oranlarında Amedspor sürprizi
Şampiyonluk oranlarında Amedspor sürprizi
23:17
Roland Sallai, Macaristan’ın aday kadrosundan çıkarıldı
Roland Sallai, Macaristan'ın aday kadrosundan çıkarıldı
23:12
2 milyar TL’lik işlem MASAK’a takıldı Fon soruşturmasında yeni gelişme
2 milyar TL'lik işlem MASAK'a takıldı! Fon soruşturmasında yeni gelişme
23:02
Bir süredir gözlerden uzaktı Ali Koç, New York’ta ortaya çıktı
Bir süredir gözlerden uzaktı! Ali Koç, New York'ta ortaya çıktı
22:44
AP’nin Polonyalı vekilinden göçmenlere açık tehdit: Vurularak öldürülürsünüz
AP'nin Polonyalı vekilinden göçmenlere açık tehdit: Vurularak öldürülürsünüz
21:34
Yapay zeka kaynaklı istihbarat hatası ABD ile Çin’i savaşın eşiğine getirdi
Yapay zeka kaynaklı istihbarat hatası ABD ile Çin'i savaşın eşiğine getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2026 23:32:31. #7.12#
SON DAKİKA: Van Muradiye Kandahar Mahallesi'nde kazaya karışan iki araçta 5 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement